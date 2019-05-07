Сбербанк опроверг информацию о телефонном мошенничестве в отношении своих сотрудников

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Сбербанк не фиксировал случаев атак мошенников, использующих подменные телефонные номера, в отношении своих сотрудников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на собеседников из двух крупных банков сообщила о попытках мошенников получить личные данные сотрудников кредитных организаций с подменного телефонного номера банка. По информации издания, мошенникам, в частности, удалось убедить предоставить данные карт одного из менеджеров, в результате было похищено около 800 тыс. рублей.

"Случаев такого мошенничества не зафиксировано", - сказали в Сбербанке.

В банке также отметили, что каждый сотрудник проходит обучающий курс, содержащий кейсы и рекомендации по противодействию в том числе и такому мошенничеству. "Также мы регулярно проводим учения "Теплые звонки", на которых отрабатывается сценарий звонка мошенника под видом сотрудника службы безопасности, начальника или коллеги, для минимизации рисков утечки конфиденциальной информации клиентов и банка", - добавили в пресс-службе.

Чтобы не стать жертвой мошенников, в Сбербанке советуют никому, включая любых сотрудников кредитных организаций, не говорить полные реквизиты карт, CVC/CVC2 - коды, а также пароли и коды, приходящие по sms или в push-уведомлениях.

В январе сообщалось, что некоторые клиенты Сбербанка стали жертвами мошенников, которые звонили с номеров кредитной организации. О подобных случаях сообщали клиенты банка в соцсетях.

Тогда банк порекомендовал клиентам сразу прекращать разговор и звонить в банк самостоятельно в случае, если звонящий представляется сотрудником банка и просит клиента сообщить ему какую-либо информацию или кодовое слово.