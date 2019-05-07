Минфин 8 мая проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Министерство финансов РФ проведет 8 мая аукционы по размещению двух выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в материалах министерства.

В частности, инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26226 с погашением 7 октября 2026 года и ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26209 с погашением 20 июля 2022 года.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности, отметили в Минфине.