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Минфин 8 мая проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков

Объем удовлетворения заявок будет определяться исходя из спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Министерство финансов РФ проведет 8 мая аукционы по размещению двух выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в материалах министерства.

В частности, инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26226 с погашением 7 октября 2026 года и ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26209 с погашением 20 июля 2022 года.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности, отметили в Минфине.

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