ФАС предлагает повысить тарифы "Ростелекома" на услуги связи в среднем на 3,1%

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предлагает увеличить предельные максимальные уровни тарифов "Ростелекома" на предоставление услуг местной, внутризоновой и междугородной телефонной связи, а также на услуги по передаче внутренней телеграммы в среднем на 3,1%. Соответствующий проект приказа ФАС размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.

Так, планируется увеличение тарифов на предоставление в пользование абонентской линии в среднем на 2,8%, местных телефонных соединений для всех категорий пользователей - на 3,7%, внутризоновых телефонных соединений - на 3,1%. Кроме того, согласно проекту приказа, предполагается увеличение тарифов на услугу по передаче внутренней телеграммы на 4,4%. Таким образом, заключают в ФАС, в среднем тарифы на предоставление услуг связи "Ростелекомом" планируется увеличить на 3,1%.

При этом оператору связи сохранено право самостоятельно устанавливать тарифы по обязательным тарифным планам на услуги телефонной связи, но не выше предельных максимальных значений, установленных ФАС, а также предлагать, помимо обязательных, иные тарифные планы, в том числе включающие в себя плату за различные виды услуг связи, включая интернет, IP-телефонию, цифровое телевидение, уточняется в документе.