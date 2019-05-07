Бывшего главу Danske bank подозревают в причастности к отмыванию денег

СТОКГОЛЬМ, 7 мая. /ТАСС/. Датская прокуратура открыла дело в связи с подозрениями в отмывании денег в отношении бывшего исполнительного директора Danske bank Томаса Боргена. Об этом во вторник сообщила газета деловых кругов Borsen со ссылкой на адвоката бывшего главы банка Петера Шрадика.

Прокуратура также провела обыск в дом Боргена 12 марта. "Могу подтвердить, что государственный прокурор по экономическим и международным преступлениям провел обыск в доме Томаса Боргена 12 марта. Могу также подтвердить, что он решил возбудить дело против Томаса Боргена в рамках своего расследования", - пояснил Шрадик.

1 июля 2018 года прокуратура Эстонии объявила о возбуждении уголовного расследования обстоятельств возможного отмывания денег с участием сотрудников отделения Danske bank в стране. По данным датских СМИ, через него с 2007 по 2015 годы отмывались крупные суммы денег, в том числе, как утверждается, из России и стран СНГ. Общий объем этих средств оценивается минимум в $8 млрд.

В сентябре банк опубликовал результаты проверки 6,2 тыс. клиентов эстонского отделения, признав, что большинство из них могут считаться подозрительными. В том же месяце на фоне скандала ушел в отставку глава Danske bank Томас Борген.

Danske bank был основан в 1871 году в Копенгагене. Является крупнейшим датским банком и важным банковским игроком в Северной Европе с филиалами в странах региона. Число его клиентов превышает пять миллионов.