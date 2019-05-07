Власти Москвы снова выставили на аукцион два дебаркадера для размещения кафе и торговли

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Столичные власти снова выставили на аукцион два речных дебаркадера (конструкции для перегрузки на причал), находящиеся в акватории Москвы-реки и в Тверской области. Объекты можно будет использовать в качестве прибрежных кафе или торговых павильонов, но за пределами Москвы, сообщила во вторник пресс-служба Департамента по конкурентной политике.

"Два [речных] дебаркадера площадью свыше 1,2 тыс. и почти 1 тыс. кв. м выставлены на аукционы на продажу. Лоты имеют свободное назначение и при необходимости могут быть транспортированы в любую акваторию <...> После проведения ремонтно-восстановительных работ они могут быть использованы в качестве прибрежного кафе, либо для установки торговых павильонов", - говорится в сообщении.

Однако находящуюся сейчас на территории Москвы конструкцию будущий инвестор должен будет отбуксировать из столицы: здесь с 2013 года дебаркадеры нельзя использовать, если они не числятся в Государственном судовом реестре, то есть не применяются как речная транспортная инфраструктура. Как говорится в материалах столичной администрации, город вел работу по целевому использованию таких объектов с 2007 года, требуя демонтажа многих конструкций, которые были установлены в нарушение экологических и санитарных норм, правил безопасности, и мешали движению на воде.

В пресс-службе департамента ТАСС уточнили, что торги по продаже двух выведенных из действующего речного парка дебаркадеров будут проводиться уже в третий раз (с июня 2018 года), ранее на них не было спроса.

Сейчас стартовая цена объекта, размещенного в районе Печатники ЮВАО Москвы, снижена, - ранее он выставлялся за 950 тыс. рублей, теперь 677 тыс. рублей. Второй дебаркадер - в акватории Тверской области, в городе Кимры - выставлен за 680 тыс. рублей.

Заказчиком и инициатором аукциона является подведомственная организация Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы ГКУ "Организатор перевозок". Дебаркадеры ранее были переданы ему от города и сейчас находятся в оперативном управлении организации. Оператором аукционов выступает подведомственное учреждение Департамента города Москвы по конкурентной политике - ГБУ "СЦ 44". Заявки принимаются до 21 мая, торги состоятся 24 мая.