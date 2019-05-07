"Аэрофлот" более 10 лет будет перечислять зарплату погибшего бортпроводника его семье

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" намерена более 10 лет перечислять заработную плату погибшего в катастрофе 5 мая бортпроводника Максима Моисеева его семье. Об этом говорится в письме авиакомпании сотрудникам.

"Аэрофлот" с мая 2019 года будет ежемесячно перечислять среднемесячную заработную плату Максима с учетом индексации его семье вплоть до совершеннолетия его младшего брата Артема 2015 года рождения", - говорится в письме, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

В пресс-службе "Аэрофлота" ТАСС подтвердили факт рассылки такого письма внутри компании.

Самолет "Аэрофлота" SSJ-100, вылетевший 5 мая из Шереметьево в Мурманск, примерно через 30 минут вернулся в аэропорт, где совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, в том числе, спасая людей, погиб 21-летний бортпроводник Максим Моисеев.

Как ранее сообщил на заседании правительства министр транспорта РФ Евгений Дитрих, возглавляющий госкомиссию по расследованию причин и ликвидации последствий катастрофы самолета в Шереметьево, совет директоров "Аэрофлота" во вторник примет решение о выплатах пострадавшим и родственникам погибших. По словам Дитриха, по 5 млн рублей "Аэрофлот" планирует выплатить родственникам погибших, до 2 5 млн - пострадавшим (в зависимости от тяжести полученных повреждений), а также необходимые выплаты по затратам на лечение. В составе этой суммы в 2,5 млн рублей, 2 млн рублей уплачивает "Аэрофлот", от 200 до 500 тысяч рублей - субъекты РФ, уточнял он.