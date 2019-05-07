Минсельхоз утвердил минимальные цены на зерно в случае проведения интервенций

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Минсельхоз России утвердил предельные уровни минимальных цен на зерно урожая 2019 года в случае, если будет принято решение о проведении государственных закупочных интервенций в 2019-2020 годах. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Как отмечается в документе, в случае, если такое решение будет принято, то по всем субъектам России могут быть установлены цены на следующем уровне с учетом НДС: на мягкую пшеницу третьего класса - 9 900 рублей за тонну в Центральном федеральном округе (ЦФО), в Южном федеральном округе (ЮФО) и Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) - 11 100 рублей за тонну, в Приволжском федеральном округе (ПФО) - 8 600 руб. за тонну, в Уральском федеральном округе (УФО) - 9 600 рублей за тонну, в Сибирском федеральном округе (СФО) и Дальневосточном федеральном округе (ДФО) - 8 400 рублей за тонну.

За мягкую пшеницу четвертого класса по всем субъектам РФ цены с учетом НДС могут быть: в ЦФО - 9 000 рублей за тонну, в ЮФО и СКФО- 10 200 рублей за тонну, в ПФО - 7 600 рублей за тонну, в УФО - 8 500 рублей за тонну, в СФО и ДФО - 7 900 рублей за тонну.

На мягкую пшеницу пятого класса предлагается установить в ЦФО цены в размере 7 800 рублей за тонну с учетом НДС, в ЮФО и СКФО - 9 100 рублей за тонну, в ПФО - 6 800 рублей за тонну, в УФО - 7 900 рублей за тонну, в СФО и ДФО - 7 300 рублей за тонну.

На рожь не ниже третьего класса по всем субъектам РФ объявлена цена в размере 6 700 рублей за тонну с учетом НДС. Цена за тонну ячменя по субъектам РФ варьируется от 7 100 рублей до 10 600 рублей с учетом НДС, а на кукурузу не ниже третьего класса - от 8 100 рублей до 9 700 рублей за тонну с учетом НДС.

Государственные интервенции по закупке и продаже зерна (товарные) проводятся в России с 2001 года для регулирования внутренних цен. Осенью, после поступления урожая на рынок, цены снижаются, поэтому государство закупает зерно у аграриев, чтобы поддержать их, а зимой и весной, чтобы не допустить роста цен, государство продает зерно из интервенционного фонда.