Электронная сертификация молока и кефира начнется с ноября

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Молоко в потребительской упаковке, йогурты, кефир и некоторые виды сыров войдут в систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" с 1 ноября 2019 года, часть молочной продукции войдет в систему с 1 июля. Об этом говорится в приказе Минсельхоза, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, с 1 июля сертификации будут подлежать молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, сливочное масло, тертые сыры или сыры в порошке, плавленые и голубые сыры. Пастеризованное молоко и сливки, изготовленные промышленным способом и упакованные в потребительскую упаковку, по-прежнему входить в "Меркурий" не будут.

С 1 ноября 2019 года сопровождению ветеринарными документами будут подлежать молоко и сливки, пахта, йогурт, кефир, молочная сыворотка, сливочное масло, сыры и творог без ограничений. В список также войдет мороженое, кроме продуктов, выработанных на плодово-ягодной основе, фруктового и пищевого льда.

Ранее планировалось, что готовая молочная продукция будет включена в систему "Меркурий" с 1 июля, исключением станут йогурты и кефиры, сертификация которых начнется с 1 ноября.

Система "Меркурий" заработала в России с 1 июля 2018 года - сопровождаться электронными ветеринарными сертификатами должны сельскохозяйственное сырье, некоторые готовые продукты животного происхождения и некоторые злаки.

В систему заносятся сведения о производимой, перемещаемой и реализованной на территории России животноводческой продукции. Россельхознадзор - разработчик и оператор системы "Меркурий" - рассчитывает, что она позволит отслеживать весь путь продукции "от поля до прилавка" и пресекать нелегальный ввоз в страну продовольствия на 1,4 трлн рублей в год.