Каждый пятый молочный продукт в России в 2018 году являлся фальсификатом

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Каждый пятый проверенный Россельхознадзором молочный продукт в России в 2018 году являлся фальсификатом. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"По данным Россельхознадзора, в 2018 году из общего объема исследованной молочной продукции 21,6% были фальсифицированы. Таким образом, каждый пятый продукт на прилавке не соответствует заявленному производителем составу", - отмечается в сообщении.

7 мая стало известно о том, что Минсельхоз внес изменения в перечень животноводческой продукции, подлежащей ветеринарной сертификации, согласно которым оформление ветеринарных сертификатов на всю готовую животноводческую продукцию станет обязательным. Временными исключениями станут такие позиции, как питьевое молоко, изготовленная промышленным способом и упакованная в потребительскую упаковку кисломолочная продукция, выработанная из молока, прошедшего термообработку, мороженое - они войдут в систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" с 1 ноября 2019 года.

В Россельхознадзоре подчеркнули, что разработка этих документов была продиктована необходимостью создать на территории России эффективную и полноценно функционирующую систему отслеживания всего перечня животноводческой продукции по принципу "от поля до прилавка". В настоящее время готовая животноводческая продукция не подлежит ветеринарной сертификации, что делает невозможным отслеживание всей цепочки производства и реализации продукции, находящейся в обороте на всей территории России, считают в ведомстве. Особую обеспокоенность Россельхознадзора в этом плане вызывает готовая молочная продукция, на которую сегодня не оформляются ветеринарные сертификаты - документы, подтверждающие ее соответствие требованиям законодательства.

Как отметили в ведомстве, по приблизительным оценкам, в России ежегодно производится порядка 5,5 млн тонн переработанного питьевого молока, 3 млн тонн кисломолочных продуктов и 400 тыс. тонн мороженого. Молочная продукция также входит в десятку основных товарных позиций, экспортируемых за рубеж.

Система "Меркурий" заработала в России с 1 июля 2018 года - сопровождаться электронными ветеринарными сертификатами должны сельскохозяйственное сырье, некоторые готовые продукты животного происхождения и некоторые злаки. В систему заносятся сведения о производимой, перемещаемой и реализованной на территории России животноводческой продукции. Россельхознадзор - разработчик и оператор системы "Меркурий" - рассчитывает, что она позволит отслеживать весь путь продукции "от поля до прилавка" и пресекать нелегальный ввоз в страну продовольствия на 1,4 трлн рублей в год.