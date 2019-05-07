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В Татарстане разработали систему по продвижению продукции местных производителей

Ответственным за работу нового инструмента назначили Минэкономики региона

КАЗАНЬ, 7 мая. /ТАСС/. Правительство Татарстана утвердило регламент системы по продвижению продукции республиканских производителей, благодаря которой они смогут находить новые инвестиционные ниши. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства экономики Татарстана.

"Система по продвижению продукции татарстанских производителей поможет обеспечить производителей полной и регулярно обновляемой информацией о планируемых потребностях рынка. В ней будет представлена информация, включающая закупочный модуль, учетные, аналитические, информационные и иные ресурсы, реестры производимой и потребляемой в Татарстане продукции, данные об объемах производства, номенклатуре и объемах закупок товаров, работ и услуг. Перечень потребностей будет формироваться на основании информации о продукции, закупаемой республикой. Получить данные татарстанские предприниматели смогут на платформе "Биржевой площадки", - говорится в в сообщении ведомства.

Сервис создан для формирования новых и развития действующих производств, а также организации дополнительных рабочих мест через определение новых инвестиционных ниш. После утверждения регламента правительством ответственным за работу нового инструмента назначено Минэкономики Татарстана.

"Основными задачами министерства экономики в работе системы станут анализ динамики продаж и закупок продукции, оценка возможности локализации производства и формирование на основе этих данных предложения по созданию новых производств и рабочих мест. Мы рассчитываем, что уже в ближайшее время предприниматели смогут оценить пользу разработанного нами нового инструмента", - сказал министр экономики Республики Татарстан Фарид Абдулганиев, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

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