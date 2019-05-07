ЦБ в 2018 году инициировал блокировку более 2,6 тыс. мошеннических сайтов

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Банки России за 2018 год инициировал блокировку используемых мошенниками 2643 фишинговых сайтов, сообщается в годовом отчете регулятора.

"В рамках борьбы с мошенническими интернет-ресурсами Банк России инициировал прекращение функционирования в российском сегменте сети интернет (снятие с делегирования) 2643 сайтов, используемых для совершения мошеннических действий в кредитно-финансовой сфере (фишинговые сайты)", - говорится в документе.

Также ЦБ в прошлом году в результате совместной работы с операторами связи по противодействию мобильному мошенничеству направил на блокировку 462 номера, включая номера мобильных операторов и номера в коде 8-800. Данные номера были задействованы в мошеннических СМС-рассылках, получении рассылок, атаках и заражениях вредоносным программным обеспечением.

Как сообщалось ранее, по оценкам зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова потери российской экономики от киберпреступности в 2018 составили 1,3 трлн рублей. А при сохранении текущего тренда к 2022 году ущерб от кибератак для мировой экономики может вырасти до $8-10 трлн в год.