ЦБ в 2018 году сократил долю доллара в активах и нарастил долю юаня и евро

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Банк России в 2018 году нарастил в структуре активов долю юаня с 2,8% до 14,2% и существенно сократил долю доллара - с 45,8% до 22,7%. Это следует из годового отчета регулятора, опубликованного во вторник.

Также ЦБ сократил долю фунта стерлингов - с 8,3% до 6% - и увеличил долю евро - с 21,7% до 31,7%.

Кроме того, по итогам 2018 года увеличилась доля золота - на 0,9 п. п., до 18,1%.

Отмечается, что за 2018 год величина активов Банка России в иностранных валютах и золоте выросла на $36,1 млрд. "Основным фактором их роста стали сделки по покупке иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, которые совершались Банком России в связи с приобретением у него иностранной валюты Федеральным казначейством в рамках бюджетного правила. Другим фактором роста объема активов являлись сделки покупки золота у российских кредитных организаций", - сообщается в документе ЦБ.