Минпромторг высказывается за запрет продажи одноразовых изделий из пластика в России

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли РФ рассматривает возможность введения запрета на продажу пластиковых изделий в России, эта инициатива может стать инструментом снижения негативного воздействия человека на окружающую среду. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

"Инициатива запрета на продажу одноразовых изделий из пластика изначально прорабатывается в Минпромторге России. Минприроды России выступает в поддержку данной инициативы и считает возможным ее использовать как инструмент, направленный на снижение степени негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что "в условиях рыночной экономики запрет на производство и использование товаров должен иметь достаточную обоснованность и учитывать возникающие для хозяйствующих субъектов экономические последствия". Сроки введения такого ограничения называть сейчас преждевременно, считают в Минприроды.

"Многие прогрессивные страны научились спасать мир и зарабатывать на этом. Россия не должна отставать", - отметили в министерстве.

29 марта 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в прямом эфире "Вконтакте", заявил, что в перспективе может быть рассмотрен вопрос о запрете пластиковой одноразовой посуды в России на законодательном уровне. При этом он сослался на опыт Евросоюза. В октябре 2018 года Европарламент поддержал введение запрета на использование одноразовых пластиковых изделий (ватные палочки, ложки, вилки, стаканчики, тарелки, трубочки) с 2021 года.