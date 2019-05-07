Количество сообщений в российском аналоге SWIFT в 2018 году увеличилось в два раза

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Количество финансовых сообщений в российском аналоге SWIFT - Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) - увеличилось в 2018 году в два раза по сравнению с 2017 годом и достигло 5,4 млн, сообщается в годовом отчете Банка России.

"Количество пользователей системы передачи финансовых сообщений Банка России в 2018 году увеличилось до 403 участников. Пользователями СПФС было направлено 5,4 млн сообщений, что в два раза превысило количество сообщений, направленных в 2017 году", - говорится в документе.

Также в отчете отмечается, что в рамках развития СПФС Банком России в 2018 году была обеспечена готовность Банка России к подключению иностранных кредитных организаций к СПФС. Так, в апреле директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина заявила, что Россия заключила соглашение с двумя нерезидентами о подключении к СПФС, а с пятью нерезидентами идет согласование договора.

Возможность отключения России от SWIFT обсуждается с 2014 года, когда были введены первые антироссийские санкции в связи с ситуацией на Украине. Тогда Европарламент принял резолюцию, в которой, в частности, призвал исключить Россию из системы международных расчетов SWIFT. Однако в SWIFT подобные рекомендации сочли нарушающими права и наносящими ущерб компании.

В 2017 году глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на встрече с президентом Владимиром Путиным заявила, что в России создана система передачи финансовых сообщений Банка России в качестве альтернативного канала межбанковского взаимодействия с целью обеспечения гарантированного и бесперебойного предоставления услуг по передаче электронных сообщений по финансовым операциям.