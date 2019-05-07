Доля Сбербанка на рынке денежных переводов по итогам 2018 году достигла 41,2%

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Доля переводов, осуществленных через платежную систему Сбербанка, в 2018 году на рынке денежных переводов в России составила 41,2%, сообщается в годовом отчете Банка России.

"В общем объеме переводов в платежных системах 41,2% приходилось на переводы, осуществленные через социально значимую платежную систему "Сбербанк", - говорится в документе.

При этом в отчете отмечается, что всего объем денежных переводов в рамках платежных систем, включенных в реестр операторов платежных систем, увеличился в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 40% и составил 35 трлн рублей.

Банк России с конца февраля запустил конкурента системе переводов Сбербанка Систему быстрых платежей (СБП), позволяющую россиянам переводить деньги по номеру телефона. На текущий момент в ней 12 участников. ЦБ рассчитывает на подключение системно значимых банков к СБП до 1 сентября. Однако, по словам главы Сбербанка Германа Греф, договоренности с Банком России по подключению госбанка к СБП пока не достигнуты.