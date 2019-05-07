МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Нулевая ставка НДС для экспортеров работ и услуг начнет действовать с 1 июля 2019 года. Об этом говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ).

"Нулевая ставка НДС при экспорте работ и услуг начнет действовать с 1 июля 2019 года. Соответствующие изменения были внесены в статьи 170 и 171 Налогового кодекса РФ", - говорится в сообщении. Принятые поправки предусматривают, в частности, право на вычет НДС в отношении работ и услуг, реализация которых осуществляется за пределами России. Отмечается, что применить льготу можно будет в отношении приобретенных для этих целей товаров, работ и услуг.

РЭЦ напоминает, что в настоящий момент нулевой ставкой НДС облагаются только товары по договорам поставки, а также отдельные услуги, связанные с международной перевозкой данной продукции. "Обнуление ставки налога на добавленную стоимость при вывозе строительных материалов для возведения объектов за рубежом, товаров по договору лизинга, а также IT-экспорта и связанных с ним услуг является одним из ключевых пунктов реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в 2019 году", - поясняется в сообщении.

По мнению заместителя министра промышленности и торговли РФ Василия Осьмакова, чьи слова приводятся в сообщении, снижение налоговой нагрузки - важный стимул для повышения конкурентоспособности российских экспортеров на внешних рынках. Возможность вычета НДС охватывает компании широкого спектра отраслей с высоким экспортным потенциалом. В их числе машиностроение (в части развития сервисного обслуживания), инжиниринговые и лизинговые услуги, строительство, транспорт, IT.

Поддерживает изменения и глава РЭЦ Андрей Слепнев. "Поскольку получатель российских услуг находится за границей, то совершенно логично освободить экспортера от уплаты НДС, тем более, что им ранее уже пришлось заплатить соответствующие налоги внутри страны с затрат на создание своего экспортного продукта, например, при закупке необходимого оборудования. Кроме того, либерализация налогового режима для экспортеров услуг существенно повышает привлекательность российской юрисдикции. Вступление в силу закона свидетельствует о том, что национальный проект "Международная кооперация и экспорт" уже дает первые результаты, а значит работа по его исполнению ведется качественно и в срок", - цитируются его слова в сообщении.

В феврале стало известно, что правительство РФ планирует в 2019 году расширить возможность применения нулевой ставки НДС для экспортеров.