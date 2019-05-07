Американские индексы продолжили снижаться на фоне осложнений в переговорах США и Китая

НЬЮ-ЙОРК, 7 мая. /ТАСС/. Американские биржевые индексы значительно снизились во вторник на фоне осложнившейся ситуации в торговых переговорах между США и Китаем. Соответствующие данные размещены на сайте нью-йоркской фондовой биржи.

Так, промышленный индекс Dow Jones к 14:00 (21:00 мск) потерял 525 пунктов (1,99%) и находится на отметке 25 913,08 пункта. Индекс S&P 500, который включает акции 500 самых крупных компаний США, также снизился на 55,74 пункта (1,90%), до отметки 2876,73 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ потерял 2,42% (196,91 пункта) и находится на уровне 7926,38. В минувший понедельник американские биржи также зафиксировали снижение.

Торговые переговоры "не совпали с намеченными сценариями рисков, и я думаю, что реакция рынков говорит сама за себя", приводит газета "Уолл-стрит джорнэл" слова главы инвестиционного отдела UBS Wealth Management Джеффри Ю. "Для инвесторов по всему миру это стало неожиданностью", - подчеркнул он, говоря об эскалации напряженности в торговых переговорах между США и Китаем.

В начале декабря 2018 года президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились принять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения. Американский лидер заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на $200 млрд, как планировал ранее. Срок, отведенный на заключение торговой сделки, истек 1 марта, однако Трамп выражал готовность не повышать пошлины, пока переговоры идут успешно и в верном для Вашингтона направлении.

5 мая Трамп заявил, что с 10 мая тарифы будут повышены, поскольку торгово-экономические переговоры с Китаем "продвигаются очень медленно". В то же время, как утверждает британская газета "Файнэншл таймс", американский лидер уже смягчил позицию на переговорах с КНР ради заключения торговой сделки, исключив из повестки вопрос о предполагаемых случаях коммерческого кибершпионажа со стороны Пекина.