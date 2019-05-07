Во Франции ожидают отмены и задержки авиарейсов из-за забастовки диспетчеров

ПАРИЖ, 7 мая. /ТАСС/. Французские авиадиспетчеры присоединятся ко всеобщей забастовке госслужащих во Франции, намеченной на 9 мая. Как сообщает во вторник интернет-издание "Антернот", Главное управление гражданской авиации Франции призвало авиаперевозчиков сократить количество вылетов из французских аэропортов.

По предварительным данным, забастовка должна начаться в 19:00 по местному времени (20:00 мск) 8 мая и продлится до 18:00 пятницы.

Точной информации о количестве отмен и направлениях пока нет. Известно лишь, что сильнее всего забастовка диспетчеров затронет парижский аэропорт Орли, а также аэропорты Лиона, Марселя и Тулузы. В главной воздушной гавани французской столицы Руасси - Шарль де Голль пока не ожидают проблем и намерены продолжать работу в обычном режиме.

В четверг девять профсоюзов Франции призвали выступить против проекта реформы государственной службы. По их мнению, она приведет к ухудшению условий труда.