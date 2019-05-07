Источник: "Аэрофлот" начал выплату компенсаций пассажирам рейса Москва - Мурманск

МОСКВА, 7 мая./ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот", самолет которой сгорел в Шереметьево 5 мая, начала выплату компенсаций пассажирам, сообщил ТАСС источник в авиакомпании.

Главное о ЧП в Шереметьево

Удар молнии, аварийная посадка и пожар на SSJ-100.

Удар молнии, аварийная посадка и пожар на SSJ-100. Главное о ЧП в Шереметьево

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"Компенсации в размере 2 млн рублей перечислили четырем пострадавшим, находящимся в больницах, еще 1 млн рублей - пассажиру, которому госпитализация не потребовалась", - сказал он.

Таким образом на компенсацию пяти пассажирам было направлено 9 млн рублей.

Ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил, что совет директоров "Аэрофлота" во вторник рассмотрит вопрос выплат.

Представитель "Аэрофлота" заявил, что совет директоров одобрил вопрос выплат компенсаций всем пассажирам рейса и родственникам погибших

Накануне правление "Аэрофлота" приняло решение о выплате денежных компенсаций всем пассажирам и семьям погибших в катастрофе в аэропорту Шереметьево. Планируется, что пассажирам, которым не потребовалась госпитализация, выплатят по 1 млн рублей, тем кого госпитализировали - 2 млн руб., семьям погибших 5 млн рублей.