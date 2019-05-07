Беспилотникам в РФ могут разрешить летать на высоте до 150 м без специального разрешения

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ предлагает разрешить полеты беспилотных летательных аппаратов на высоте менее 150 м без получения разрешения в Единой системе организации воздушного движения РФ. Соответствующий проект постановления правительства РФ, разработанный Минтрансом, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к документу отмечается, что он подготовлен для реализации одного из пунктов дорожной карты национальной технологической инициативы по направлению "Аэронет".

"Проект постановления разработан <…> в части, касающейся определения порядка использования воздушного пространства для беспилотных воздушных судов, используемых по правилам визуальных полетов на высоте не более 150 м, кроме зон с установленными ограничениями, без необходимости получения разрешения в Единой системе организации воздушного движения РФ", - говорится в тексте документа.

Ответственность за предотвращение столкновений беспилотников с пилотируемыми воздушными судами и другими материальными объектами в воздухе, а также столкновений с препятствиями на земле возлагается на внешнего пилота, отмечается в постановлении.

Документ Минтранса направлен на решение вопросов по созданию условий для организации полетов беспилотных систем на территориях без ограничений на использование воздушного пространства в пределах установленных требований. Он также предполагает "создание условий для развития авиамодельного спорта и реализации образовательных программ по обучению операторов беспилотных авиационных систем взлетной массой до 30 кг".

Планируемый срок вступления проекта в силу - май 2019 года.