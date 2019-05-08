Товарооборот России и Китая с января по апрель вырос на 5,8%

ПЕКИН, 8 мая. /ТАСС/. Товарооборот между Россией и Китаем с января по апрель включительно увеличился в годовом исчислении на 5,8%, до $33,17 млрд. Об этом сообщило в среду Главное таможенное управление КНР.

Как следует из опубликованных данных, объем экспорта из Китая в Россию за данный период вырос на 3,4% и составил около $14,37 млрд. Импорт российских товаров и услуг в КНР увеличился на 7,6% - до $18,8 млрд.

Только за апрель объем торговли двух стран составил $8,9 млрд.

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2016 года вырос на 2,2% в годовом исчислении и достиг $69,52 млрд. В 2017 году этот показатель увеличился на 20,8%, до $84,07 млрд, в 2018 году - на 27,1%, превысив $107 млрд.