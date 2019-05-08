Врио губернатора Забайкалья за 2018 год заработал больше 5 млн рублей

ЧИТА, 8 мая. /ТАСС/. Александр Осипов, в октябре 2018 года назначенный врио губернатора Забайкалья, за 2018 год заработал 5,15 млн рублей. Такая информация содержится в декларации о доходах главы края, опубликованной в среду на сайте регионального правительства.

Согласно декларации, в собственности Осипова находятся две квартиры площадью 77,1 кв. м и 84,8 кв. м, жилой дом площадью 35,6 кв. м, земельный участок в 10 соток и индивидуальный газопровод. Он также владеет автомобилями Toyota Land Cruiser Prado и Иж-2715. В пользовании врио губернатора находится квартира площадью 147,8 кв. м.

Супруга Осипова в 2018 году заработала 1,6 млн рублей. Ей принадлежат три земельных участка и жилой дом площадью 67,8 кв. м.

Осипов был назначен врио главы Забайкалья в октябре 2018 года после отставки Натальи Ждановой. Выборы губернатора пройдут в регионе в сентябре 2019 года.