Сбербанк заявляет о необходимости сохранения работоспособности Антипинского НПЗ

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Сбербанк как один из кредиторов Антипинского НПЗ крайне обеспокоен ситуацией, сложившейся вокруг завода, и заинтересован в сохранении его работоспособности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка.

Накануне стало известно, что структура Сбербанка - ООО "СБК" - и Московский кредитный банк (МКБ) намерены обратиться в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании банкротом Антипинского нефтеперерабатывающего завода (входит в группу компаний "Новый поток" Дмитрия Мазурова). Соответствующие уведомления были опубликованы на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве (Федресурс).

"Банк крайне обеспокоен сложившейся ситуацией и заинтересован в сохранении работоспособности завода и его коллектива. В сложившейся ситуации Сбербанк, так же как и иные кредиторы, вынужден использовать предусмотренные законом инструменты для защиты своих прав", - сказали в пресс-службе.

Вместе с тем источник, знакомый с ситуацией, сообщил ТАСС, что завод фактически был вынужден остановить работу из-за действий ряда трейдеров. "К сожалению, ряд трейдеров без объяснения причин прекратили финансировать поставки нефтепродуктов и начали недружественные по отношению к заводу действия (запрет АнНПЗ осуществлять отгрузки нефтепродуктов - прим. ТАСС). Некоторые трейдеры предпринимают действия по аресту грузов. Это привело к фактической остановке деятельности завода", - сообщил он.

Ситуация вокруг Антипинского НПЗ

В конце апреля сообщалось, что Антипинский нефтеперерабатывающий завод уведомил о своем намерении обратиться в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании себя банкротом в связи с наличием признаков банкротства, предусмотренных законом. Позже стало известно, что генеральный директор Антипинского НПЗ Максим Андриасов запросил у банков-кредиторов и акционеров дополнительное финансирование.

В течение 2018 года, особенно в декабре, поставки нефти на Антипинский и Марийский НПЗ группы "Новый поток" неоднократно приостанавливались в связи с отсутствием маршрутных поручений. В середине декабря компания сообщала, что поставки нефти на Антипинский НПЗ группы и находящийся под управлением Афипский НПЗ полностью возобновлены 13-14 декабря, после завершения оформления Сбербанком кредитных линий заводам. Общий объем предоставленных банком кредитных средств составил 29 млрд рублей. Глава Сбербанка Герман Греф ранее говорил, что банк, являющийся крупнейшим кредитором группы компаний "Новый поток", пока не рассматривает вопрос реструктуризации кредитов.