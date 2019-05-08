Власти Бурятии считают, что легкомоторный самолет "Байкал" имеет экспортный потенциал

УЛАН-УДЭ, 8 мая. /ТАСС/. Новый легкомоторный многоцелевой самолет "Байкал", разработанный в Новосибирске и готовящийся к производству на Улан-Удэнском авиазаводе, имеет экспортный потенциал. Об этом заявил ТАСС заместитель председателя правительства Бурятии по экономическому развитию Алексей Мишенин.

"Самолет "Байкал" имеет перспективу, в том числе на рынках Китая, Индии. Коммерческая экспортная составляющая этого самолета очень высокая", - сказал Мишенин. Он напомнил, что на сегодня есть твердый контракт на поставку 200 самолетов "Байкал" Якутии. "Сейчас идет работа по формированию пакета заказов других субъектов РФ. Прежде всего, это Дальний Восток, Сибирь", - уточнил Мишенин.

Сейчас, по его словам, проводится подготовительная работа, подписано несколько принципиальных документов по созданию самолета, идет окончательная проработка и завершение научно-исследовательской работы. С 2019 года в Улан-Удэ готовится необходимая инфраструктура, производство будет размещаться в новом промышленном технопарке в столице Бурятии.

"В рамках проекта по производству "Байкала" обязательным образом предполагается кооперация, будут задействованы, в том числе местные предприятия, которые работают в сфере приборостроения, авионики. Они уже объединены в кластер. Кроме того, мы этот проект рассматриваем как возможность для создания дополнительных инвестиционных ниш, в том числе для иностранных инвесторов", - сказал Мишенин.

Глава Бурятии Алексей Цыденов ранее сообщал ТАСС, что производство самолета "Байкал" на Улан-Удэнском авиационном заводе начнется в 2022 году.

"Байкал" станет заменой самолетам Ан-2. Воздушное судно планируется использовать для решения проблемы низкой транспортной доступности отдаленных населенных пунктов в России, оказания экстренной медицинской помощи, тушения лесных пожаров, выполнения сельскохозяйственных работ.