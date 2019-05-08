Кабмин поручил Минтрансу представить предложения по совершенствованию авиаперевозок

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Правительство поручило Министерству транспорта представить предложения по совершенствованию осуществления авиаперевозок. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

Удар молнии, аварийная посадка и пожар на SSJ-100. Главное о ЧП в Шереметьево

"Минтрансу России с учетом результатов работы правительственной комиссии, созданной для расследования причин и ликвидации последствий указанной катастрофы [самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве 5 мая], подготовить и представить председателю правительства Российской Федерации Дмитрию Анатольевичу Медведеву предложения по совершенствованию осуществления воздушных перевозок, включая вопросы организационного и технического характера, а также нормативного регулирования", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтрансу с учетом катастрофы самолета "Аэрофлота" SSJ-100 при необходимости представить идеи по совершенствованию законодательства в сфере безопасности авиаперевозок.