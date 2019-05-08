Доходы главы Крыма выросли на 300 тыс. рублей по итогам 2018 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая. /ТАСС/. Доходы главы Республики Крым Сергея Аксенова в 2018 году выросли на 300 тыс. рублей по сравнению с предыдущим годом и составили 2,9 млн рублей. При этом его супруга заработала в прошлом году на 7 млн рублей меньше, чем в 2017 году, следует из документов, опубликованных в среду на сайте Совета министров республики.

По итогам 2018 года Аксенов задекларировал доход в размере 2,9 млн рублей, годом ранее - 2,64 млн рублей. Его супруга заявила 12,9 млн рублей против 19,9 млн рублей в 2017 году.

Как и годом ранее, за Аксеновым не числится ни недвижимости, ни транспортных средств, в пользовании у него находятся дом площадью 577,5 кв. м и 607 кв. м земли. Эти же дом и участок находится в пользовании у его жены, у которой в пользовании находится еще один участок площадью 961 кв. м.

На супругу главы республики также зарегистрированы автомобиль BMW 750 Li xDrive, две квартиры площадью 66,3 кв. м и 30,6 кв. м. Также у нее появилась третья квартира площадью 48,7 кв. м и девять нежилых помещений против шести нежилых в 2017 году.