Фонд Кадырова окажет помощь 500 семьям погибших сотрудников правительственных войск Сирии

ГРОЗНЫЙ, 8 мая. /ТАСС/. Региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата Кадырова планирует оказать гуманитарную помощь 500 семьям погибших сотрудников правительственных войск Сирии по случаю священного месяца рамадан. Об этом на своей странице в социальной сети "Вконтакте" сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Ежедневно во все школы Восточной Гуты будет направляться гуманитарная помощь. В течение всего месяца продуктовые пакеты получат 16 тыс. учеников. РОФ также окажет помощь 500 семьям погибших сотрудников правительственных войск Сирии", - написал Кадыров, добавив, что акция приурочена к месяцу рамадан.

За 12 лет существования благотворительный фонд, возглавляемый матерью Рамзана Кадырова Аймани, передал более 300 т продуктов и 30 т детского сухого питания для жителей Сомали. Кроме того, фонд оплатил жилье в Иордании 167 семьям беженцев из Сирии, чьи предки были уроженцами Северного Кавказа. Еще более 80 т продовольствия, 7500 наборов школьных принадлежностей и 16 тыс. игрушек были направлены населению Сирии, а для 10 тыс. сирийских беженцев в Ливане фонд закупил 80 тыс. овец, верблюдов и голов крупного рогатого скота.

Рамадан (тюрк. Рамазан) - месяц обязательного поста у мусульман, один из пяти столпов ислама (основных предписаний религии). В течение месяца мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи и питья, а также развлечений. Этот месяц считается благословенным, поскольку во время Рамадана Аллах ниспослал пророку Мухаммеду священную книгу - Коран. В 2019 году он начался 6 мая и закончится 3 июня.