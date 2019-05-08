"Известия": стоимость доставки товаров из онлайн-магазинов может снизиться на 5-10%

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Стоимость доставки товаров из онлайн-магазинов может снизиться на 5-10%, сообщает газета "Известия".

Спад может произойти, если будет окончательно принят одобренный в первом чтении законопроект, допускающий использование QR-кода вместо бумажного чека.

В "Юлмарте" отмечают, что затраты компании снизятся, в случае если произойдет смягчение законодательства, на 1,5-2 млн рублей в год. По словам руководителя направления "Платежные сервисы" компании "Юлмарт" Дмитрия Ерушенкова, возможность не печатать бумажный чек в момент расчета позволит ретейлерам перенести сервис оплаты через мобильные кассы в облачную инфраструктуру.

По словам директора по операциям онлайн-гипермаркета "Утконос" Алексея Соколова, новое регулирование позволит улучшить условия доставки для покупателей.

В Ozon отмечают, что принятие закона будет способствовать формированию оптимального предложения для клиентов, однако о снижении цен говорить еще рано.

В пресс-службе компании "Яндекс. Еда" "Известиям" пояснили, что новшество не повлияет на работу сервиса.

Вице-президент по продажам объединенной компании "Связной. Евросеть" Давид Борзилов отметил изданию, что о конкретных цифрах, касаемых стоимости доставки, в России можно будет говорить после запауска в работу нового механизма.

По данным АКИТ, 50% заказов покупатели предпочитают получать с помощью курьерской доставки.