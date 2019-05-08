Минфин с 14 мая по 6 июня направит на покупку валюты 300,5 млрд рублей

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Минфин РФ с 14 мая по 6 июня 2019 года в рамках бюджетного правила направит на покупку валюты 300,5 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов. Об этом говорится в материалах, размещенных на сайте министерства. Таким образом, ежедневный объем покупки валюты составит 16,7 млрд рублей, отметил Минфин.

Объем дополнительных нефтегазовых доходов бюджета РФ (из-за превышения фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем) в мае ожидается на уровне 314,4 млрд рублей.

В предыдущий период, с 5 апреля по 13 мая 2019 года, Минфин в рамках бюджетного правила направил на покупку валюты 255,4 млрд рублей.

В соответствии с бюджетным правилом, Минфин ежемесячно покупает валюту на дополнительные доходы от продажи нефти дороже $40 за баррель, эту валюту Минфин направляет в резервы. ЦБ РФ выступает агентом Минфина по закупкам на открытом рынке.

В августе 2018 года ЦБ временно отказался от этой практики из-за волатильности на рынке и резкого ослабления рубля из-за американских санкций, Минфин стал покупать валюту напрямую у ЦБ без совершения эквивалентных сделок на внутреннем рынке.

С 15 января 2019 года ЦБ вернулся на валютный рынок, а с 1 февраля - приступил к отложенным в прошедшем году покупкам валюты для Минфина (эти операции увеличат ежедневный объем покупки валюты на внутреннем рынке на 2,8 млрд рублей).