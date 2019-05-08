"Уральские авиалинии" увеличат мощности центра техобслуживания самолетов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" планирует летом текущего года завершить строительство второй очереди центра технического обслуживания самолетов. Ожидается, что экономический эффект от эксплуатации нового комплекса составит 150200 млн рублей в год, сообщила ТАСС пресс-секретарь компании.

"Новый комплекс, завершить строительство которого планируется этим летом, будет включать в себя цеха по ремонту колес, тормозов и металлоконструкций, технического обслуживания авиационных кресел. Экономический эффект от эксплуатации нового комплекса достигнет 150200 млн рублей в год", - сказала представитель "Уральских авиалиний".

По ее словам, новый комплекс, в строительство которого авиакомпания вложит 350 млн рублей, полностью закроет потребности парка "Уральских авиалиний" в ремонте и техобслуживании. Ранее компания сообщала, что закупит для второй очереди центра технического обслуживания самолетов оборудование на €1 млн. Помимо цехов, в комплексе будет располагаться новый складской комплекс площадью более 1000 кв. м для хранения запчастей и предметов обслуживания пассажиров на борту.

Первая очередь центра техобслуживания самолетов "Уральских авиалиний", мощностями которого пользуются и другие авиакомпании, была введена в эксплуатацию в январе 2015 года. Его техническая оснащенность позволяет, независимо от погодных условий, выполнять все виды ремонтно-восстановительных работ на воздушных судах как среднего класса, так и широкофюзеляжных.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний, по итогам прошлого года компания перевезла более 9 млн пассажиров, что на 13% больше показателя 2017 года.