Три дома культуры построят до 2024 года в Ненецком АО

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Администрация Ненецкого автономного округа планирует провести капитальный ремонт восьми домов культуры и построить три новых ДК до 2024 года в рамках нацпроекта "Культура". Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе администрации региона.

"В 2021 году планируется построить здание филиала этнокультурного центра НАО в поселке Нельмин Нос, в 2022 году - здание Пешского центрального дома культуры в селе Нижняя Пеша, в 2023 году - здание клуба "Созвездие" в поселке Искателей. В восьми домах культуры до 2024 года будет проведен капитальный ремонт", - пояснили в пресс-службе.

В Ненецком автономном округе 20 культурно-досуговых учреждения, из них 17 - на селе, одно в городском поселении - поселке Искателей и два в Нарьян-Маре. В программу по реализации нацпроекта "Культура" вошли восемь из них.

В 2019 году на разработку проектно-сметной документации по проведению капремонта в первоочередных пяти домах культуры - в Красном, Оме, Верхней Пеше, Коткино и Хонгурее выделено около 8 млн рублей. Также на 2019 год запланирован ремонт здания филиала Пустозерского центрального дома культуры в поселке Хонгурей.

Учреждения культуры в населенных пунктах Красное, Ома, Верхняя Пеша, Коткино, Шойна, Харута, Амдерма, Несь и Оксино будут отремонтированы до 2024 года. "Пока нет окончательного решения в отношении строительства или капремонта ДК в поселке Амдерма и селе Несь", - уточнили в пресс-службе.

Нацпроект "Культура" разработан на период 2019-2024 гг. и состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджетов всех уровней планируется выделить 113,5 млрд рублей: из федерального - 109,7 млрд руб., из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей. При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.