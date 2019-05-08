Песков: в докладе о загрязнении в "Дружбе" не было выводов об ошибках "Транснефти"

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Кремль исходит из того, что в докладе главы Минэнерго РФ Александра Новака не упоминались какие-либо неверные действия со стороны руководства "Транснефти" по ситуации с загрязнением нефти в трубопроводе "Дружба". На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, возможны ли кадровые решения в отношении руководства "Транснефти" в связи с данным инцидентом.

Песков напомнил, что во вторник на заседании правительства РФ министр энергетики сделал доклад по данному вопросу.

"В докладе Новака не было никакой оценки неверных каких-то действий со стороны руководства "Транснефти" или компании. Вместе с тем, вы знаете, что в отношении одной из частных фирм ведутся следственные действия, несколько человек задержаны, которые подозреваются в том, что именно их манипуляции привели к загрязнению нефти в трубе. Вот что я вам могу сказать", - подчеркнул Песков.

Во вторник на заседании правительства РФ министр энергетики сообщил, что следствие выявило группу компаний, осуществлявших незаконную деятельность и сдачу в систему нефтепровода некондиционной нефти с использованием в сверхнормативном количестве хлорорганических соединений. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 215.3 УК РФ ("Приведение в негодность нефтепровода, совершенное из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору"), ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества и участие в нем") и ст. 158 УК РФ ("Кража"). В настоящее время четверых подозреваемых суд заключил под стражу, еще двое находятся в розыске.

До этого официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин заявлял, что загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" произошло через частный "Самаратранснефть-терминал", который принимает нефть нескольких малых производителей.