Песков: приостановить эксплуатацию Sukhoi Superjet могут только авиационные органы

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Решение о приостановке эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet могут принять только компетентные авиационные органы, а не граждане, подписывающие петиции на портале Change.org. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Об этом все-таки должны говорить только компетентные органы, авиационные органы," - сказал он, комментируя вопрос о том, рассматривают ли в Кремле возможность удовлетворить петицию граждан, которая на указанном портале уже собрала свыше 140 тыс. подписей за приостановку эксплуатации этого типа самолетов.

Песков подтвердил, что в Кремле "видели сообщения на этот счет". "Но еще раз повторяю, компетентными могут являться только какие-то выводы соответствующих авиационных органов", - подчеркнул он.