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Хакеры похитили биткоины на сумму около $41 млн у криптобиржи Binance

Сервис пообещал покрыть все убытки пользователей

ТАСС, 8 мая. Хакеры взломали один из крупнейших онлайн-сервисов обмена криптовалют Binance. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте сервиса.

Согласно заявлению, взломщики провели "крупномасштабное нарушение данных", в результате которого похитили 7 тыс. биткоинов, что, как отмечает интернет-портал TechCrunch, эквивалентно $41 млн.

Компания заявила, что в ходе хакерской атаки также похищены ключи API (секретный код, который идентифицирует учетную запись), коды двухфакторной идентификации и другая конфиденциальная информация. "К сожалению, мы не смогли заблокировать вывод средств до того, как произошел взлом", - говорится в заявлении.

Объем кражи составил приблизительно 2% от общего количества биткоинов, имеющихся в распоряжении Binance. Онлайн-сервис пообещал покрыть все убытки пользователей. До тех пор, пока расследование компании не будет завершено, пополнение и снятие средств будут приостановлены.

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