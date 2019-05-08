Перевозки контейнеров по сети РЖД за январь - апрель выросли на 15,7% до 1,57 млн TEU

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Перевозки порожних и груженых контейнеров по сети Российских железных дорог (РЖД) в январе - апреле 2019 года выросли на 15,7% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года и достигли 1,57 млн TEU (аналог 20-футового контейнера). Об этом говорится в сообщении РЖД.

В частности, во внутреннем сообщении в январе - апреле отправлено 649 тыс. TEU (рост на 10,6%), в транзитном - 173,2 тыс. TEU (+22,9%), в экспортном - 417,7 тыс. TEU (+13,2%), а в импортном - 329,4 тыс. TEU (прирост составил 26,7%).

При этом количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, в январе - апреле выросло по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года на 15,4% и составило 1,388 млн TEU. В общей сложности перевезено 14,8 млн т грузов, что на 16% превышает показатели первых четырех месяцев 2018 года.