Владимирские власти приостановили выдачу дотаций облцентру из-за отсутствия документации

ТАСС, 8 мая. Администрация Владимирской области приостановила выдачу дотаций из регионального бюджета областному центру. Это связано с тем, что мэрия города не заключила с администрацией региона соответствующее соглашение, сообщила пресс-служба администрации.

"Распоряжением №36 от 30.04.2019 департамента финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области приостановлено предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджету города Владимира в связи с тем, что администрацией города Владимир не заключено в срок до 1 марта 2019 года соответствующее соглашение о предоставлении дотаций", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы региона, в 2019 году Владимир должен был получить из бюджета области более 113 млн рублей на эти цели.

Уточняется, что сейчас соответствующие соглашения заключены со всеми муниципалитетами области, кроме Владимира. Документ является типовым и накладывает на муниципалитеты ответственность за обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов, а также за соблюдение статьи расходов на содержание органов местного самоуправления.

"Важно понимать, что все доплаты врачам, учителям, воспитателям и прочие социальные обязательства, возложенные на областной бюджет, будут исполнены в полном объеме. То есть, речь не идет о полном отключении областного центра от финансирования", - уточнили ТАСС в пресс-службе администрации, отметив, что подобное решение является "дисциплинарным".

Объем доходов Владимира в 2019 году определен в размере 6,6 млрд рублей, расходов - 7,02 млрд рублей. Планировалось, что 74% расходов будут направлены на социальную сферу, 8% - на дороги, 7% - на ЖКХ.