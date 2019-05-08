Фонд национального благосостояния за апрель сократился до 3,814 трлн рублей

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за апрель 2019 года снизился на 0,4%, достигнув 3,814 трлн рублей на 1 мая, что эквивалентно $58,963 млрд, сообщается в пресс-релизе Минфина.

На 1 апреля 2019 года объем ФНБ составлял 3,828 трлн рублей, или $59,138 млрд.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в ЦБ на 1 апреля размещено $15,372 млрд, €13,505 млрд, £2,622 млрд и 90,8 млн рублей. На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 583,918 млрд рублей. В долговые обязательства иностранных государств вложено $3 млрд, в бумаги российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 163,63 млрд рублей и $4,113 млрд, в привилегированные акции кредитных организаций - 278,992 млрд рублей. На депозитах ВТБ и Газпромбанка в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов находятся еще 138,433 млрд рублей.

Совокупный доход от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в 2019 году составил 13,107 млрд рублей, что эквивалентно $202,6 млн.

Курсовая разница от переоценки средств ФНБ за январь и февраль 2019 года составила отрицательную величину, равную 217,224 млрд рублей.

В целях софинансирования формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц, уплативших дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, в апреле 2019 года часть средств ФНБ на счетах в Банке России в сумме €27,5 млн, $30,9 млн и £5,3 млн была реализована за 4,380 млрд рублей, а вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета.