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ЕБРР назвал основной источник риска для экономики России

Согласно докладу Европейского банка реконструкции и развития, им является банковский сектор

САРАЕВО, 8 мая. /ТАСС/. Банковский сектор по-прежнему является ключевым источником рисков для российской экономики. Такие выводы приводятся в докладе Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), презентованном в рамках ежегодной встречи совета правления банка.

"Банковский сектор остается ключевым источником риска для экономики. Сектор сильно фрагментирован и страдает от проблем с качеством активов и проблемами управления", - отмечают эксперты ЕБРР.

При этом в докладе указано, что позитивным трендом является сокращение доли неработающих кредитов в секторе, которая продолжает снижаться с пикового уровня в 11% во втором квартале 2018 года. Это, по мнению экспертов, отчасти объясняется быстрым ростом кредитования экономики.

Кроме того, ЕБРР ожидает продолжения консолидации банковского сектора России. "Сектор в настоящее время находится в процессе консолидации, который продолжится. В 2018 году лицензии у 77 банков были отозваны, а Центральный банк продолжает предоставлять финансирование частным банкам, которые были переданы ему в 2017 году", - отмечается в документе.

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