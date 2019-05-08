Проекты в сфере транспорта и сельского хозяйства представят японским инвесторам в Якутске

ЯКУТСК, 8 мая. /ТАСС/. Якутия представит крупные инвестиционные проекты в сфере транспорта, сельского хозяйства и туризма на Днях японского инвестора, которые пройдут в столице региона 13-15 мая, сообщили ТАСС в cреду в пресс-службе Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта республики.

"Ожидается приезд представителей Министерства экономики и промышленности Японии, бизнеса, банков и институтов развития. Будут презентованы инвестиционные проекты республики. В частности, авиакомпания "Якутия" представит проект развития маршрутной сети по Японии. Компания "Сэйбиэм" расскажет японским инвесторам о проекте создания ювелирно-гранильного кластера на территории опережающего развития "Индустриальный парк "Кангалассы", - рассказали в пресс-службе, добавив, что Корпорация развития Республики Саха (Якутия) презентует проект модернизации и развития российских мощностей по созданию современного речного флота для внутренних водных путей. Отдельно состоится презентация туристских возможностей региона, отметили в агентстве.

В рамках Дней японского инвестора состоится запуск второй очереди круглогодичного тепличного комплекса "Саюри" в Якутске. Управляющей компанией тепличного комплекса является резидент ТОР "Кангалассы" компания "Саюри". Экспериментальный комплекс компании - единственный в мире круглогодичный тепличный комплекс в районе вечной мерзлоты, где овощи выращивают по японской технологии.

Организаторами дней японского инвестора являются Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и Министерство по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия).