Первый завод по производству натуральной кожи хотят открыть в Ингушетии

МАГАС, 8 мая. /ТАСС/. Инвестор планирует открыть первый в Ингушетии завод по производству натуральной кожи высокого качества, сообщил ТАСС министр экономики республики Умалат Торшхоев.

"У нас есть инвестор, который намерен открыть в регионе первое предприятие в таком роде - завод по производству натуральной кожи для одежды, аксессуаров, мебели и обуви. На данный момент нашими специалистами ведутся маркетинговые исследования и анализ рынка, затем мы составим бизнес-план и, думаю, уже через несколько недель будем знать точные сроки реализации проекта, строительства завода и его открытия", - сказал Торшхоев.

По его словам, завод сможет ежегодно перерабатывать до 400 тыс. т кожевенного сырья и обеспечит 15 млн рублей налоговых отчислений в год в бюджет республики, также на предприятии будет создано до 45 рабочих мест на начальном этапе.

"Наша цель - выйти на плановую мощность и начать поставки продукции в регионы страны, после освоения внутреннего рынка выйти на зарубежные", - добавил министр.

Торшхоев отметил, что сейчас важно найти квалифицированных специалистов, которые имеют опыт в этой сфере и помогут с реализацией этого проекта.