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Реальный эффективный курс рубля с начала года вырос на 5,3%

В апреле показатель вырос на 1,4%

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в апреле 2019 года вырос на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Банка России. При этом с начала текущего года курс поднялся на 5,3%.

В том числе реальный эффективный курс рубля к доллару в апреле вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 0,5%, с начала года - на 4,4%. К евро курс рубля за прошедший месяц вырос на 1,4%, а с начала года - на 6,6%.

Эффективный курс рубля рассчитывается на базе курсов валют ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ.

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