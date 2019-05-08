МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Минсельхоз РФ предложил продлить действие нулевой пошлины на экспорт пшеницы. Об этом говорится в проекте постановления правительства России, опубликованном на федеральном портале проектов правовых актов.

"Продление действия нулевой ставки вывозной таможенной пошлины на пшеницу", - отмечается в проекте документа.

По мнению составителей документа, ожидаемый в России в 2019 году урожай в размере 118 млн т позволит полностью обеспечить внутреннее потребление, а также создаст хорошие предпосылки для экспорта. "Разработка проекта постановления направлена на поддержание стабильной ситуации на внутреннем зерновом рынке", - говорится в уведомлении Минсельхоза о начале подготовки проекта соответствующего постановления кабмина.

Пошлина на экспорт пшеницы из России начала действовать с 1 июля 2015 году. Поводом для этого стала растущая активность экспортеров, которые наращивали продажу зерна на внешних рынках за валюту и стремились, таким образом, выиграть от резкого падения рубля. Ее размер менялся несколько раз. Нулевая пошлина была введена 23 сентября 2016 г. и должна была действовать до 1 июля 2018 года. Премьер-министр России Дмитрий Медведев 29 июня 2018 года постановил продлить срок действия нулевой ставки вывозной таможенной пошлины на пшеницу до 1 июля 2019 года.