Количество подключений к электросетям КЧР возросло на 28% за I квартал 2019 года

ЧЕРКЕССК, 8 мая. /ТАСС/. Количество подключений к электрическим сетям в Карачаево-Черкесской Республике с января по март 2019 года возросло на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 156 подключений. Об этом проинформировала в среду пресс-служба компании "Россети".

"В течение первого квартала текущего года филиал МРСК Северного Кавказа - "Карачаево-Черкесскэнерго" (входит в ГК "Россети") осуществил технологическое подключение к своим сетям 156 новых объектов мощностью 2,34 МВт, что на 28% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года", - говорится в сообщении.

Большую часть заявителей, которые подключились к электросетям, составили физические лица и предприятия малого и среднего бизнеса, в том числе сельхозтоваропроизводители Абазинского, Хабезского, Малокарачаевского и Усть-Джегутинского районов.

Всего за I квартал 2019 года компанией получено около 300 заявок, в ближайшее время будет подключена система орошения интенсивных садов производителя "Сады Карачаево-Черкесии", крупное хранилище для зерна в Адыге-Хабльском районе и несколько десятков социально значимых объектов республики.