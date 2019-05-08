Архангельская область и край Воеводина будут сотрудничать в сельском хозяйстве

АРХАНГЕЛЬСК, 8 мая. /ТАСС/. Архангельская область и автономный край Воеводина (Сербия) будут активно сотрудничать в сфере сельского хозяйства. В среду был подписан план мероприятий по реализации соглашения между правительством Архангельской области и автономным краем Воеводина о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и гуманитарном сотрудничестве на 2019-2021 годы, передает корр. ТАСС.

"Мы подписали оперативный план мероприятий, мы получили ряд задач в сфере экономики, культуры, инноваций, образования, которые будут реализованы в последующий период. У нас качественные фрукты: яблоки, малина, вишня, а также вино, и уже предприниматели начали обмен товарами. Хотя наш регион сельскохозяйственный, у нас нет больших объемов производства картофеля, поэтому можно закупать картофель в Архангельской области, который очень качественный", - сказал журналистам председатель правительства автономного края Воеводина Игорь Мирович.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов рассказал журналистам, что акцент сделан на прямые поставки продукции. "Речь идет о прямых контактах, прямом взаимодействии, которые позволят сделать это сотрудничество максимально эффективным. Есть устоявшиеся каналы поставки услуг и каналы через большие торговые площадки в столицах, но именно сегодня в рамках документов, которые подписали, мы ищем прямые контакты", - пояснил Орлов.

Картофель с севера

Как сказала ТАСС министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирина Бажанова, сербскую сторону интересует в том числе семенной картофель. "Мы сегодня ведем переговоры с сербской стороной, чтобы поставлять им семенной картофель. Если сербская сторона заинтересована в каком-то конкретном сорте картофеля, то под них могут быть выращены определенные объемы по их критериям качества - это еще одно направление сотрудничества, которые сегодня прорабатывается", - сказала она.

По словам министра, из автономного края Воеводина уже начались поставки сельскохозяйственной продукции и в этом году они должны существенно увеличиться. "Заключены договоры поставок плодоовощной продукции в Архангельскую область, минуя посредников, через брянскую таможню, эти товары поступают на полки магазинов области по более низким ценам, чем если бы они шли через склады Санкт-Петербурга и Москвы", - добавила она.

Как пояснила Бажанова, 95 кооперативов Сербии объединились, чтобы осуществлять поставки в Архангельскую область. "Мы ждем поставку клубники, в прошлом году она была по остаточному принципу, в этом году мы надеемся, что ее будет намного больше, весь ассортимент косточковых, которые производятся на территории Сербии: вишня, персики и т. д., - отметила министр, добавив, что делегация Воеводины познакомится с продукцией рыбной отрасли области. - Наши гости посетят водорослевый комбинат, Архангельский траловый флот, они ознакомятся со всей линейкой продукции и, если что-то их заинтересует, мы рады будем им поставлять".

Предприятия Архангельской области экспортируют продукцию машиностроения, а также бумагу и картон, из Сербии в регион поступают текстильные материалы и электрооборудование.

Образовательные проекты

Особое внимание стороны уделили сотрудничеству в образовании. "Проработан вопрос о направлении в 2019 году магистрантов высшей инженерной школы Северного Арктического федерального университета (САФУ) для прохождения научной стажировки по направлению "Технологии производства новых материалов для строительства" в университете города Нови Сада", - уточнили ТАСС в пресс-службе администрации области.

Стороны будут сотрудничать также в рамках нацпроекта "Образование". "В рамках национального проекта "Образование" в период с 2020 по 2024 годы министерством образования и науки региона совместно с САФУ запланирована реализация проекта по организации летних школ для детей и молодежи. Участие представителей сербской молодежи будет способствовать развитию межвузовского партнерства и расширению молодежного диалога", - добавили в пресс-службе.