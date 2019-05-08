Саммит по поддержке предпринимательства и инноваций пройдет в Грозном в июле 2019 года

ГРОЗНЫЙ, 8 мая. /ТАСС/. Саммит по поддержке предпринимательства и инноваций впервые пройдет в Грозном в июле 2019 года. Как сообщил в среду ТАСС руководитель образовательных программ фонда имени шейха Зайеда Беслан Висамбиев, в нем примут участие эксперты из ОАЭ, Саудовской Аравии и Бахрейна.

"Саммит, который пройдет 13 июля, станет международной площадкой для обсуждения стратегии развития экономических связей предпринимателей Чеченской Республики с регионами России и зарубежья. Мы намерены пригласить более 50 специалистов и экспертов федерального и международного уровня. Есть договоренности с Саудовской Аравией, Бахрейном и ОАЭ", - отметил собеседник ТАСС.

По его словам, мероприятия саммита пройдут в формате панельных сессий, круглых столов, деловых завтраков и бизнес-диалогов. Программа включает в себя тематические блоки, которые затронут все аспекты экономических отношений в сфере предпринимательства и инноваций.

"В рамках саммита пройдет выставка 20 федеральных франшиз, а также местных предпринимателей, которые профинансировал Фонд имени шейха Зайеда. Мы надеемся, что форум станет для наших предпринимателей площадкой, где они смогут найти партнеров на экспорт в страны Ближнего Востока и в регионы России", - добавил Висамбиев.

Фонд имени шейха Зайеда по поддержке предпринимательства и инноваций открылся в Грозном в мае 2017 года. Представители бизнеса из ОАЭ намерены в течение 10 лет поддержать 3 тыс. малых и средних предприятий в Чеченской Республике и создать около 70 тыс. рабочих мест. Основные направления поддержки включают предоставление финансирования на создание нового и развитие действующего бизнеса, обучение и консультирование предпринимателей и содействие развитию предпринимательского сообщества. Фонд работает по трем направлениям: традиционное финансирование под 11% годовых, исламское партнерское финансирование и лизинг от 13% годовых.