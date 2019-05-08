Волгоградский губернатор предложил партнерам из Индии участвовать в инвестпроектах

ВОЛГОГРАД, 8 мая. /ТАСС/. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров предложил президенту индийской компании "Муругаппа Групп" Мутия Муругаппану поучаствовать в создании новых производств и реализации инвестиционных проектов в регионе, сообщили журналистам в пресс-службе обладминистрации.

"Рассматриваем несколько инвестиционных площадок в качестве пилотных, где можно разместить в том числе новые производства "Муругаппа Групп" в рамках взаимовыгодного сотрудничества. У компании большой и разносторонний бизнес, и в Волгоградской области у нее есть хорошие возможности для расширения взаимодействия", - приводит пресс-служба слова Бочарова.

В числе приоритетных направлений губернатор выделил нефтехимию, производство и переработку сельхозпродукции, машиностроение, металлургию. "Регион сотрудничает с серьезными инвестиционными и финансовыми институтами, задействуем в этой работе собственные бюджетные ресурсы и различные формы поддержки со стороны государства. Готовы рассмотреть предложения, которые позволят укрепить отношения между Россией и Индией, Волгоградской областью и компанией", - сказал губернатор.

В администрации региона ТАСС уточнили, что для тех, кто готов развивать в Волгоградской области свой бизнес, предусмотрено более 50 различных видов поддержки.

В Волгоградской области расположен Волжский абразивный завод, который с 2007 года является частью CUMI International Ltd - дочерней фирмы CARBORUNDUM UNIVERSAL LTD (CUMI), которая в свою очередь входит в конгломерат Murugappa Group. Президент компании Мутия Муругаппан заявил в среду на встрече с Бочаровым, что в ближайшее время на реализацию комплекса дополнительных мероприятий по повышению экологической безопасности на Волжском абразивном заводе будет направлено 200 млн рублей.

Мутия Муругаппан поздравил волгоградского губернатора с наступающим Днем Победы. "У каждой страны есть особые дни, когда важно вспомнить прошлое и тех людей, которые способствовали развитию государства", - подчеркнул президент компании.