ЦБ исключил из реестра 13-ю по размеру микрофинансовую организацию

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. ЦБ принял решение исключить из реестра микрофинансовых организаций ООО МФК "Манни Фанни Онлайн", следует из материалов Банка России.

Эта микрофинансовая организация занимает 13-е место в рэнкинге рейтингового агентства "Эксперт РА" по объему портфеля микрозаймов (1,057 млрд рублей).

"Манни Фанни Онлайн" была выведена с рынка за неоднократное несоблюдение норматива достаточности собственных средств, предоставление в ЦБ недостоверной отчетности, в том числе о резервах, неисполнение предписаний ЦБ, неоднократное снижение минимального размера капитала ниже норматива, говорится в сообщении регулятора. Кроме того, МФК нарушала порядок формирования резервов на возможные потери по микрозаймам и порядок предоставления информации в бюро кредитных историй.

Также ЦБ принял решение исключить из реестра еще 28 микрокредитных компаний - "Русинвест", "УлФин", "Айвест", "Хангалас Титан" (по заявлению компании), "Воланд", "Лига аукционов", "1МИКК", "Денежный запас", "Русские Финансы", "Авилан", "Коноша-Магнат", "Микрокредитная компания Финансовый цех", "Прага", "Баунти", "Эксперт", "Гарант Капитал+", "Истмани", "Сингулярность Финанс", "Натс", "Софт Мани", "Шкатулка", "Центавр", "Кредит 365", "Хазар", ВамДам", "БелГруп", "Контроль финанс групп", "Траст-Ресурс" (за нарушение законодательства об МФО).