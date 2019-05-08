Налоговые спецрежимы отменят только продавцам меховых изделий, лекарств и обуви

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Правительство намерено предложить ограничить применение специальных налоговых режимов - единого налога на вмененный доход (ЕНВД) и патентной системы налогообложения лишь в отношении части маркируемой продукции - меховых изделий, обуви и лекарств. Как сообщает пресс-служба Минфина РФ, такое решение было принято по итогам встречи первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова с представителями бизнеса.

"По итогам обсуждения договорились с бизнесом о том, что правительство РФ будет предлагать ограничение применения ЕНВД и патентной системы с 1 января 2020 в отношение не всей маркируемой продукции, а только определенных категорий товаров - меховых изделий, обуви и лекарств", - говорится в сообщении Минфина. Это позволит обелить рынок и защитить добросовестных предпринимателей, указывает ведомство.

Эти категории товаров были выбраны в связи с тем, что они не являются сопутствующими и продаются в основном в мономагазинах. Другие же маркируемые товары часто реализуются в магазинах с широким ассортиментом. Соответственно, торговым точкам пришлось бы вести раздельный учет маркируемых и немаркируемых товаров, чтобы применять ЕНВД, объясняет Минфин.

Также министерство отмечает, что именно в торговле меховыми изделиями, обувью и лекарствами наиболее высока недобросовестная конкуренция между крупным бизнесом, который уплачивает все налоги, и мелким, который не платит ничего.

Сегодняшняя практика применения ЕНВД - очень часто недобросовестная конкуренция со стороны тех, чья деятельность не предполагает законного снижения налоговой нагрузки, но они используют схемы незаконной налоговой оптимизации, подчеркивают в Минфине. Ограничение применения ЕНВД и патентной системы при реализации меховых изделий, обуви и лекарств позволит решить этот вопрос, заключает ведомство.

Ранее Минфин подготовил законопроект, запрещающий продавцам маркированной продукции использовать патенты и ЕНВД. Против этого выступил бизнес. Общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" предупреждала, что эта инициатива не принесет значительных средств в бюджет, но при этом негативно отразится на малом бизнесе.

В настоящее время обязательной маркировке подлежат обувь, меховые изделия, алкоголь и табачная продукция. Кроме того, этот список планируется дополнить новыми категориями товаров. Патент сегодня позволяет индивидуальным предпринимателям экономить на налогах, так как они платят 6% не от реального, а от потенциального годового дохода.