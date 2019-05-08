Более 100 млн рублей направят на ремонт улиц чеченского города Аргун

ГРОЗНЫЙ, 8 мая. /ТАСС/. Более 100 млн рублей планируется направить на ремонт 12 улиц чеченского города Аргун в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом среду сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

"В городе Аргуне в текущем году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" отремонтируют 12 участков общей протяженностью 12,2 км. Ремонтные работы начнутся уже в июне этого года, сразу после завершения закупочных процедур и заключения муниципальных контрактов. На эти цели предусмотрено финансирование в размере 105,93 млн рублей", - отметили в пресс-службе.

В первую очередь планируется отремонтировать проблемные участки улично-дорожной сети города, на состояние которых поступило наибольшее количество обращений горожан. По данным пресс-службы, всего к 2024 году благодаря нацпроекту будет обновлено более 100 км объектов дорожной сети Аргуна.

Национальный проект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, которые формируют агломерации, в 83 субъектах России. В рамках реализации нацпроекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%. Кроме того, требуется устранить 50% мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и уменьшить на 10% долю федеральных и региональных трасс, которые работают в режиме перегрузки.