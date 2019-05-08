Борисов: рынок закрыт для системы хранения данных Ростеха из-за нехватки нормативной базы

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" и ее предприятия не могут принять участие в создании системы хранения данных необходимой для реализации "закона Яровой" из-за неготовности нормативного акта, который должны подготовить в Минкомсвязи, из-за чего для этих целей закупается китайская продукция. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов на президентском совете по нацпроектам.

"У нас бывают разные ситуации, когда отечественный продукт соответствует потребительским свойствам и по цене ниже, чем зарубежный аналог, но на рынок не попадает. Как пример, система хранения данных, разработанная под известный "закон Яровой". Предприятия Ростеха и сама госкорпорация с 2018 года пытаются решить вопрос входа на внутренний рынок, однако даже несмотря на ваше декабрьское поручение прошлого года необходимый проект нормативного акта, регулирующий этот сегмент рынка, Минкомсвязью до сих пор не внесен", - доложил президенту Борисов.

При этом вице-премьер подчеркнул, что пока российская продукция не может попасть на рынок, участники рынка закупают китайское оборудование, а российское "сертифицированное и конкуретноспособное оборудование, в том числе и по цене, не закупается."

В августе 2016 года в Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК, входит в Ростех) сообщили о создании системы хранения данных (СХД) которая может сохранять данные, собранные по "пакету Яровой". Оборудование предназначено для работы с большими массивами информации.

Как пояснили в ОПК, система способна сохранять всю информацию в масштабах крупного ведомства или предприятия - финансовой, инженерной и другой документации, электронных архивов, записей с камер видеонаблюдения и т.д. Кроме того, эта система может быть использована и для хранения данных, собираемых в рамках "пакета Яровой". Надежность хранения данных обеспечивается за счет дублирования информации, помехоустойчивого кодирования, а также репликации в удаленные дата-центры и облачные хранилища.

Пакет антитеррористических законов, подписанный 7 июля президентом России Владимиром Путиным, с 1 июля 2018 года обязывает операторов связи в течение трех лет хранить сведения о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации и текстовых сообщений, изображений, звуков и видео. Самый "тяжелый" контент - изображения, звуки и видеоинформацию - операторы должны хранить шести месяцев. Всю эту информацию также необходимо будет предоставлять по запросу спецслужб.